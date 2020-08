A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia divulga na terça-feira (1º/9) os dados da balança comercial do mês de agosto, conforme previsto no cronograma da pasta. Em função disso, não haverá, segundo o ministério, divulgação da balança comercial da quarta semana de agosto na próxima segunda-feira (31).

Na terça-feira, os dados preliminares do mês de agosto serão divulgados e publicados pela Subsecretaria de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior na página de estatísticas da Balança Comercial.

Semana anterior

Na terceira semana de agosto, a balança comercial registrou superávit de US$ 1,309 bilhão e corrente de comércio de US$ 7,355 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 4,332 bilhões e importações de US$ 3,023 bilhões. No mês, as exportações somam US$ 13,116 bilhões e as importações, US$ 8,19 bilhões, com saldo positivo de US$ 4,926 bilhões e corrente de comércio de US$ 21,306 bilhões. No ano, as exportações totalizam US$ 134,008 bilhões e as importações, US$ 99,096 bilhões, com saldo positivo de US$ 34,911 bilhões e corrente de comércio de US$ 233,104 bilhões.

Metodologia

Os dados preliminares passam por revisões ao longo das semanas e devem ser desconsiderados após a divulgação consolidada do mês (Comex Stat, base de dados abertos, Comex Vis, séries históricas, etc) por não representarem mais a última informação atualizada, conforme descrito no manual de utilização dos dados estatísticos.

Esse critério também vale para a última divulgação semanal preliminar que coincide com a divulgação feita no primeiro dia útil de cada mês. Em até 5 dias úteis após a última divulgação preliminar, realizada no primeiro dia útil de cada mês, são divulgados os dados consolidados contemplando as revisões mensais ordinárias.

As classificações utilizadas nesta publicação são ISIC (The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) no primeiro nível e CUCI (Classificação Uniforme do Comércio Internacional) no terceiro nível. A ISIC se refere à atividade econômica (setores) e a CUCI ao produto.