Embora haja tendência alta para novos casos de Covid-19, a Itália divulgou no sábado (29) apenas uma morte, o menor número para um único dia desde o início da pandemia.

De acordo com o boletim do Ministério da Saúde italiano, há 266.853 pessoas infectadas por coronavírus no país e 35.473 mortes. Os números totais podem não refletir a realidade, já que durante o ápice da crise a Itália teve uma fase de subnotificação identificada.

Exceto por quarta-feira (26), quando registrou 13 mortes, o número de mortes tem ficado abaixo de 10 por dia desde 12 de agosto. A média móvel de mortes em sete dias está em seis e permanece abaixo de 10 desde 24 de julho.

Casos na Itália

De acordo com o boletim de sábado foram notificados mais 1.444 casos, uma queda leve em relação aos 1.462 da sexta-feira (28). A Itália encerrou a semana com 8.725 novos contágios, alta de 85% na comparação com a anterior.

Foi a sexta semana seguida de crescimento nos novos casos no país, o maior número para o período desde 3 a 9 de maio, quando foram contabilizados 8.940 diagnósticos positivos. A média móvel de casos em sete dias chegou a 1.246, maior cifra desde 9 de maio (1.277), ainda antes do fim da quarentena.

A variação e aparente contradição entre o aumento dos contágios e a um patamar baixo de mortes pode ser explicada em função da diminuição da idade média dos contaminados. Pessoas de até 40 anos são o novo vetor da pandemia. Outra razão é a melhoria dos tratamentos e das condições do sistema sanitário.

Há também 208.224 pacientes curados na Itália e 23.156 casos ativos, maior número desde 17 de junho (23.925).