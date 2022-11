Economia Ministério da Economia reduz a previsão do PIB no Brasil em 2023 de 2,5% para 2,1%

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Boletim Macrofiscal traz ainda a manutenção do crescimento econômico para este ano em 2,7% Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Economia reduziu a projeção de crescimento econômico do Brasil em 2023 para 2,1%. Anteriormente, a pasta previa um PIB (Produto Interno Bruto) de 2,5% para o Brasil no próximo ano. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (17) no Boletim Macrofiscal, da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia.

Segundo o documento, “a redução de 0,4 p.p. ocorre principalmente pelas alterações ocorridas no cenário externo. Desde o último Boletim Macrofiscal, houve elevação de cerca de 120 b.p. na taxa de curto prazo dos títulos americanos. O aumento na taxa de juros neste país afeta as condições financeiras e o crescimento da atividade no resto do mundo”.

Para 2022, a estimativa de crescimento econômico permaneceu em 2,7%. De acordo com a secretaria, os boletins anteriores já esperavam uma desaceleração na atividade economia no segundo semestre deste ano. “No entanto, projeta-se que os impactos advindos da elevação da taxa de juros se reduzam ao longo do próximo ano”, destaca a pasta.

A expectativa para a inflação em 2022 recuou de 6,3% para 5,85%. Os principais fatores para a redução do indicador foram “a redução dos preços administrados, a menor pressão dos bens industriais e alimentos e estabilização dos preços de serviços”. Para 2023, a projeção foi alterada para 4,6%.

A projeção para a Dívida Bruta do Governo Geral, na última coleta do sistema Prisma Fiscal que foi realizada no início de novembro deste ano, foi de 77,3% para a de 2022 em proporção do PIB com amplitude de 74,5% a 80,3%. As projeções recentes de mercado têm se mantido no patamar 78%-80% desde maio/2022, após sucessivas revisões para baixo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia