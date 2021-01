O número faz parte do Plano Trienal do Fies, publicado nesta segunda-feira (04) no Diário Oficial da União. A mesma quantidade de vagas está prevista para cada um dos anos de 2022 e 2023, mas a estimativa poderá sofrer reajuste.

Em 2019, o MEC havia anunciado a intenção de reduzir as vagas do Fies a partir de 2021. De acordo com a pasta, os contratos poderiam cair de 100 mil para 54 mil ao ano. O plano anunciado nesta segunda não confirmou a previsão.

O Fies tem duas edições ao ano. Ele oferece financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. A edição do primeiro semestre de 2021 abrirá vagas de 26 a 29 de janeiro e usará notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de anos anteriores, já que os resultados da edição de 2020 serão divulgados apenas em março. O MEC ainda não informou quantas vagas estarão disponíveis nessa etapa.