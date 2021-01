Polícia Brigada Militar dispersa aglomeração com 1 mil pessoas em Cidreira

4 de janeiro de 2021

Batalhão de Choque teve que usar bombas de gás lacrimogêneo e efetuar disparos de bala de borracha Foto: BM/Divulgação

Na madrugada de domingo (03), a BM (Brigada Militar) recebeu diversas ligações no telefone 190 por perturbação do sossego em Cidreira, no Litoral Norte gaúcho, devido à aglomeração de cerca de 1 mil pessoas em volta de vários veículos com som alto.

Por volta das 4h30min, o Batalhão de Choque foi até a Avenida Beira-Mar, na esquina com a rua João das Neves, e começou a dispersar a multidão. Segundo a BM, a dispersão estava transcorrendo de forma tranquila, até o momento em que garrafas e pedras começaram a ser arremessadas contra os policiais militares.

“Para conter a agressão, foi necessário o uso de granadas de gás lacrimogênio e disparos com munição de borracha, utilizados, normalmente, no controle de distúrbios. Nenhuma pessoa civil ou policial militar ficaram feridos na ação. O público aglomerado foi dispersado e não houve prisões”, informou a corporação.

