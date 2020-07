Educação Ministério da Educação divulga nesta terça-feira resultado do Sisu 2020 do segundo semestre

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

O MEC (Ministério da Educação) vai divulgar nesta terça-feira (14) o resultado do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2020 do 2º semestre, que seleciona alunos alunos e alunas para vagas em universidades públicas. Para ver a classificação é preciso acessar o boletim no site do Sisu.

Será possível verificar os resultados por meio do boletim do candidato ou diretamente nas listas de selecionados para cada curso (https://sisu.mec.gov.br/#/selecionados).

Nesta edição, o Sisu 2020 seleciona candidatos para mais de 58 mil vagas em instituições públicas de todo o País e com mais de 204 mil inscritos, segundo o último balanço do governo. Pela primeira vez, também foram ofertadas vagas na modalidade de EaD (ensino a distância).

O Sisu permite que cada inscrito escolha dois curso para concorrer. Puderam participar da seleção somente os candidatos que prestaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019 e que não zeraram na prova de redação. Para dúvidas em relação ao resultado, o candidato pode entrar em contato com a Central de Atendimento do MEC, no telefone 0800-616161.

Cronograma

Os alunos aprovados nesta primeira chamada devem realizar a matrícula regular no curso escolhido entre 16 e 21 de julho. Já o prazo para que os estudantes que não foram classificados nesta chamada manifestem interesse em entrar na lista de espera começa nesta terça e vai até 21 de julho. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Sisu.

