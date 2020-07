Política Governo edita decreto que amplia prazo para suspensão de contratos de trabalho e redução da jornada

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Redução em até 70% da jornada de trabalho e de salários passa a valer por quatro meses, em vez de três Foto: Reprodução Redução em até 70% da jornada de trabalho e de salários passa a valer por quatro meses, em vez de três. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo federal editou decreto que amplia o prazo do programa que permite a redução de jornada e de salário e a suspensão dos contratos de trabalho, medidas que foram anunciadas em meio à pandemia do novo coronavírus como forma de evitar uma perda maior de empregos.

O decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (14), com assinatura do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. A MP (medida provisória) inicial, que foi sancionada no último dia 6 e transformada em lei, previa a suspensão dos contratos de trabalho por até dois meses e a redução da jornada e de salários em até 70% por até três meses.

Com o decreto publicado nesta terça, fica permitida a redução da jornada e do salário por mais 30 dias, completando quatro meses (120 dias) desde que a medida foi anunciada. Para a suspensão dos contratos, o prazo foi ampliado em 60 dias, e também passa a completar quatro meses (120 dias). As alterações nos prazos já vinham sendo anunciadas pelo governo nos últimos dias, mas não havia uma data definida.

