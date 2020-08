O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse nesta sexta-feira (28) que o MEC (Ministério da Educação) vai abrir processo seletivo para o preenchimento de 90 mil vagas remanescente do Prouni (Programa Universidade para Todos) e 50 mil do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). A seleção começa em setembro, informou Ribeiro durante participação em uma videoconferência promovida pela ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior).

As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer dos processos seletivos regulares dos programas. A disponibilidade dessas vagas ocorre por desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, por exemplo.

O Prouni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Já o Fies tem o objetivo de facilitar o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas. Criado em 1999, desde 2018, o programa é ofertado em duas modalidades, por meio do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e do P-Fies (Programa de Financiamento Estudantil).

O primeiro é operado pelo governo federal, sem incidência de juros, para estudantes que têm renda familiar de até três salários mínimos por pessoa; o percentual máximo do valor do curso financiado é definido de acordo com a renda familiar e os encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino. Já o P-Fies funciona com recursos dos fundos constitucionais e dos bancos privados participantes, o que implica cobrança de juros.