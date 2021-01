Ministério da Saúde afirma que Eduardo Pazuello ficará no Amazonas pelo “tempo que for necessário”

Pazuello desembarcou no Estado junto com 132,5 mil doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou na noite de sábado (23) a Manaus e, de acordo com a assessoria da pasta, ficará no Amazonas pelo “tempo que for necessário”. No mesmo dia, a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de um inquérito para investigar a conduta do ministro diante da crise enfrentada pelo Estado em razão da pandemia de coronavírus.