Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

O Ministério da Saúde também incluiu os EUA na lista de países em que o histórico recente de viagens por pacientes deve ser acompanhado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil O Ministério da Saúde também incluiu os EUA na lista de países em que o histórico recente de viagens por pacientes deve ser acompanhado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério da Saúde e as secretarias de saúde de São Paulo (estadual e municipal) confirmaram nesta quarta-feira (4) um terceiro caso importado do novo coronavírus no Brasil. Mais informações sobre o assunto serão divulgadas ainda nesta quarta, em coletiva de imprensa sobre o assunto, na sede do ministério em Brasília.

Além desse, também está em investigação outro possível caso de coronavírus na capital paulista. Exames de contraprova estão sendo realizados para confirmar a amostra do possível caso.

Casos confirmados

Em 26 de fevereiro, o Brasil confirmou o primeiro caso no País, de um homem que esteve na Itália.

Três dias depois, um segundo caso foi confirmado também em São Paulo. Ele também havia estado na Itália dias antes do resultado positivo

Os exames de contraprova para confirmar a infecção estão sendo realizados no Adolfo Lutz.

Até terça-feira (3), o País registrava 488 casos de suspeita do novo coronavírus. Para comparação, na segunda-feira eram 433 casos em investigação.

Na terça o Ministério da Saúde também decidiu incluir os Estados Unidos na lista de países em que o histórico recente de viagens por pacientes deve ser acompanhado pela rede de saúde para definição dos casos de suspeita de infecção pelo novo coronavírus.

Anteriormente, eram considerados como suspeitos casos de pacientes com febre e outros sintomas respiratórios, como tosse e dificuldade para respirar, e histórico de viagens a 16 países onde havia mais de cinco casos de transmissão local. O intervalo para esse histórico é de até 14 dias antes do início dos sintomas.

