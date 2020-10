As doses serão distribuídas em todo o Brasil por meio do Programa Nacional de Imunizações. (Foto: Reprodução)

O Ministério da Saúde anunciou, durante reunião com governadores nesta terça-feira (20), que vai comprar 46 milhões de doses da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa Sinovac. O governo federal deve investir R$ 2,6 bilhões no imunizante até janeiro.

Assim como as demais vacinas, a CoronaVac está em fase de testes e sua eficácia ainda precisa ser comprovada antes que o uso seja liberado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A CoronaVac está na terceira fase de testes.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e mais 23 governadores participaram da reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Segundo o ministro, quando a vacina for aprovada, as doses serão distribuídas em todo o Brasil por meio do PNI (Programa Nacional de Imunizações).

“Temos a expertise de todos os processos que envolvem essa logística, conquistada ao longo de 47 anos de PNI. As vacinas vão chegar aos brasileiros de todos os Estados”, garantiu o general.

Antes do anúncio desta terça-feira, a previsão do Ministério da Saúde era ter 140 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus no primeiro semestre de 2021: 40 milhões via iniciativa Covax Facility e 100 milhões de doses via AstraZeneca/Oxford.