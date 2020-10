Política Treinamento on-line de mesários para as eleições deste ano prossegue até novembro

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

O primeiro turno das eleições será realizado em 15 de novembro Foto: Divulgação O primeiro turno das eleições será realizado em 15 de novembro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Desde o dia 1º de setembro, os mesários que atuarão nas eleições municipais deste ano recebem treinamento na modalidade de ensino a distância. A capacitação on-line prossegue até 10 de novembro.

O treinamento dos mesários foi elaborado por um grupo de trabalho instituído pela Portaria do TSE nº 240/2019. O grupo é coordenado pela secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal Superior Eleitoral, Ana Cláudia Mendonça.

A capacitação acontece no Portal de Educação a Distância do TSE e pelo aplicativo Mesário, da Justiça Eleitoral. Há também um serviço de suporte técnico aos mesários com perguntas e respostas, que esclarecem dúvidas sobre alguns pontos para realizar o treinamento.

O portal do TSE ainda disponibiliza a página Canal do Mesário, que remete a diversos assuntos sobre a atuação desses colaboradores nas eleições de novembro.

