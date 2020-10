Rio Grande do Sul Carris realiza concursos para motorista, cobrador e auditor

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Os salários variam de R$ 1.621.33 (cobrador) a R$ 7.858,85 (auditor) Foto: Fernanda Leal/PMPA Os salários variam de R$ 1.621.33 (cobrador) a R$ 7.858,85 (auditor). (Foto: Fernanda Leal/Arquivo PMPA) Foto: Fernanda Leal/PMPA

A Carris realiza concursos para motorista (14 vagas), cobrador (dez) e auditor (uma) em Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas até 9 de novembro. Os salários vão de R$ 1.621.33 (cobrador) a R$ 7.858,85 (auditor). O motorista tem salário inicial de R$ 2.698,71.

A Fundatec é a empresa que fará o processo de seleção. Os valores das inscrições são de R$ 154,51 para a função de motorista, de R$ R$ 115,88 para cobrador e de R$ 257,52 para auditor.

Os certames haviam sido abertos em 4 de março e suspensos no dia 18 do mesmo mês devido às medidas de prevenção contra a Covid-19.

Com as inscrições reabertas, a empresa publicou novos cronogramas de execução do concurso, com data de aplicação da prova teórica prevista para 10 de janeiro de 2021.

Motorista

Vagas: 14

Salário: R$ 2.698,71

Escolaridade e habilitação: Ensino Fundamental Completo, CNH categoria mínima D e certificado ou registro na CNH do Curso de Capacitação de Condutores de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiros, em validade.

Contrato: pela CLT e contrato temporário

Valor da inscrição: R$ 154,51

Cobrador

Vagas: dez

Salário: R$ 1.621.33

Escolaridade: Ensino Médio

Contrato: pela CLT e contrato temporário

Valor da inscrição: R$ 154,51

Auditor

Vaga: uma

Salário: R$ 7.858,85

Contrato: pela CLT, com cadastro reserva

Escolaridade: bacharelado em Administração ou Ciências Contábeis ou Economia

Valor da inscrição: R$ 257,52

