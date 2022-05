Mundo Ministério da Saúde da Argentina confirma primeiro caso da varíola dos macacos

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

Imagem de microscópio mostra vírus causador da varíola do macaco. Foto: Reprodução Imagem de microscópio mostra vírus causador da varíola do macaco. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde da Argentina confirmou na manhã desta sexta-feira (27) em comunicado o primeiro caso da varíola dos macacos (monkeypox). A informação foi divulgada pelos jornais “Clarín”, “El Litoral” e “Diario Hoy”.

No último domingo (22), a pasta havia infirmado que um morador da província de Buenos Aires entrou em contato com o serviço de saúde com sintomas “compatíveis com o da varíola dos macacos”.

O paciente apresentou pequenas feridas em distintas partes do corpo e febre. Além disso, ele acabou de retornar de uma viagem à Espanha, país que identificou um pequeno surto desta infecção.

De acordo com o “Clarín”, ainda são esperados “os resultados do sequenciamento para poder apresentar mais detalhes sobre o tipo de varíola dos macacos” que foi detectado e se é o mesmo em circulação na Europa.

Sem casos no Brasil

A fronteira entre o Brasil e a Bolívia, em Mato Grosso do Sul, está em alerta após um jovem boliviano, de 26 anos, ser isolado na cidade de Santa Cruz de la Sierra, nesta quinta-feira (26), com sintomas parecidos ao da varíola dos macacos.

O comunicado foi feito pela Secretária de Saúde de Corumbá, cidade que fica na linha fronteiriça com a Bolívia.

“Recebemos o comunicado da vigilância de fronteira sobre o possível diagnostico de uma doença relacionada a varíola dos macacos, trata-se de um jovem boliviano, que esta em Santa Cruz de la Sierra isolado”, informou o secretário Rogério Leite.

Além disso, ainda na terça-feira (24), o Ministério da Saúde do Brasil informou que “instituiu (…) uma Sala de Situação para monitorar o cenário da varíola dos macacos (monkeypox)”.

“A medida inicialmente tem como objetivo elaborar um plano de ação para o rastreamento de casos suspeitos e na definição do diagnóstico clínico e laboratorial para a doença. Até o momento, não há notificação de casos suspeitos da doença no país”, afirmou a pasta.

O ministério disse que “encaminhou a todos os estados o Comunicado de Risco sobre a patologia, com orientações aos profissionais de saúde e informações disponíveis até o momento sobre a doença”.

Já a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou uma nota em que recomendou a adoção medidas de proteção em aeroportos para adiar a chegada da doença ao País.

“Considerando-se as formas de transmissão da varíola dos macacos, a Anvisa reforça a importância das medidas de proteção à saúde a serem adotadas em aeroportos e aeronaves”, disse a agência.

“Tais medidas não farmacológicas, como o distanciamento físico sempre que possível, o uso de máscaras de proteção e a higienização frequente das mãos, têm o condão de proteger o indivíduo e a coletividade não apenas contra a Covid-19, mas também contra outras doenças”.

O que é a varíola dos macacos?

A varíola dos macacos é uma doença infecciosa que geralmente é leve e endêmica em partes da África Ocidental e Central. Ela é espalhada por contato próximo, e pode ser contida com relativa facilidade por meio de medidas como isolamento e higiene.

Os sintomas são:

dores de cabeça

dores no corpo

nódulos linfáticos inchados

cansaço

erupções cutâneas nas mãos e pés.

