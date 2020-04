Bem-Estar Ministério da Saúde divulga manual para fazer máscaras caseiras de proteção contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

A máscara deve ter pelo menos duas camadas de pano, ou seja, dupla face Foto: Divulgação

O Ministério da Saúde divulgou um manual que indica como a população pode fazer máscaras de tecido. “Além de eficiente, é um equipamento simples, que não exige grande complexidade na sua produção e pode ser um grande aliado no combate à propagação do coronavírus no Brasil, protegendo você e outras pessoas ao seu redor”, diz o texto.

A pasta afirmou ainda que vai fazer uma campanha virtual para incentivar a população a fazer as próprias máscaras de pano. O ministério disse que, para ser eficiente como uma barreira física, a máscara caseira precisa seguir as seguintes especificações: ter pelo menos duas camadas de pano; ser individual; ser feita com algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos; deve ser bem higienizada (o ministério indica água e sabão ou água sanitária na lavagem após o uso); ser feita nas medidas corretas, cobrindo totalmente a boca e nariz e ajustada ao rosto, sem deixar espaços nas laterais.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que a máscara caseira faz uma barreira tão eficiente quanto as outras máscaras: “A diferença é que ela tem que ser lavada pelo próprio indivíduo para que se possa manter o autocuidado. Se ficar úmida, tem que ser trocada”.

Veja as dicas do Ministério da Saúde:

Em primeiro lugar, é preciso dizer que a máscara é individual. Não pode ser dividida com ninguém, nem com mãe, filho, irmão, marido, esposa etc. Então, se a sua família é grande, saiba que cada um tem que ter a sua máscara, ou máscaras;

A máscara deve ser usada por cerca de duas horas. Depois desse tempo, é preciso trocá-la. Então, o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras de pano;

Mas atenção: a máscara serve de barreira física ao vírus. Por isso, é preciso que ela tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja, dupla face;

Também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz e não restarão espaços no rosto;

Use a máscara sempre que precisar sair de casa. Saia sempre com pelo menos uma reserva e leve uma sacola para guardar a máscara suja, quando precisar trocar;

Chegando em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária. Deixe de molho por cerca de dez minutos;

Para cumprir essa missão de proteção contra o coronavírus, serve qualquer pedaço de tecido.

