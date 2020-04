Política “Estou trabalhando aqui”, afirma o ministro da Saúde após declarações de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o presidente Jair Bolsonaro Foto: Isac Nóbrega/PR O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

Após o presidente da República, Jair Bolsonaro, dizer, na quinta-feira (02), que “está faltando humildade” ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele afirmou que está trabalhando e não viu a entrevista na qual o chefe do Executivo deu a declaração.

“Não achei nada, não. Não estou sabendo de nada não. Estou trabalhando aqui”, disse Mandetta. Questionado sobre se não queria responder, declarou: “Ok, vamos trabalhar. Lavoro, lavoro, lavoro [trabalho, em italiano]”.

Em entrevista à rádio Jovem Pan, Bolsonaro afirmou que, embora nenhum ministro seja “indemissível”, não pretende tirar Mandetta no meio da crise. “Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo. Não pretendo demiti-lo no meio da guerra. Em algum momento, ele extrapolou. Respeitei todos os ministros, ele também. A gente espera que ele dê conta do recado. Tenho falado com ele. Se ele se sair bem, sem problema. Nenhum ministro meu é indemissível”, declarou o presidente.

Bolsonaro também disse que, “em alguns momentos”, Mandetta teria que “ouvir um pouco mais o presidente da República”. “Ele tem responsabilidade, sim. Ele cuida da Saúde, o Paulo Guedes cuida da Economia, e eu entro aqui no meio para cuidar das duas áreas”, afirmou.

Familiares do ministro da Saúde relatam que Mandetta nunca cogitou abandonar o cargo no governo, ou “ao menos nunca externou isso”. Já aliados de Mandetta e outros ministros avaliam que a saída dele é questão de tempo.

