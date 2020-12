Brasil Ministério da Saúde divulga medidas de precaução para voos do Reino Unido

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A pessoas vindas do Reino Unido recomenda-se o autoisolamento de, no mínimo, dez dias. Foto: Reprodução A pessoas vindas do Reino Unido recomenda-se o autoisolamento de, no mínimo, dez dias. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde elaborou novas recomendações para lidar com a chegada de pessoas vindas do Reino Unido, diante de uma nova variante do coronavírus. As orientações emergenciais trazem medidas de monitoramento e rastreamento de contatos de passageiros e tripulantes que chegarem no Brasil por voos do Reino Unido, ou que, recentemente, estiveram no país europeu.

A ação articulada com os fiscais sanitários de portos, Aeroportos e com a comunicação dos passageiros e tripulantes oriundos do Reino Unido, a Rede CIEVS (Rede Nacional de Vigilância, Alerta e Resposta às Emergências em Saúde) atuará em contato com as vigilâncias locais para monitorar as condições de saúde e direcioná-los junto à atenção à saúde, bem como à vigilância sanitária, para adoção de medidas de prevenção e controle da Covid-19.

Neste cenário, a pessoas vindas do Reino Unido recomenda-se o autoisolamento de, no mínimo, dez dias. Aqueles que apresentem quadro de SG (síndrome gripal) com confirmação por quaisquer critérios para Covid-19 recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após 10 dias do início de sintomas, desde que nas últimas 24 horas não apresente febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios.

Para casos de SRAG (síndrome respiratória aguda grave) com confirmação por quaisquer critérios para Covid-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após 20 dias do início dos sintomas OU após 10 dias com resultado RT-qPCR negativo, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, mediante avaliação médica.Os casos encaminhados para isolamento deverão continuar usando máscara e manter a etiqueta respiratória, sempre que for manter contato com outros moradores da residência, mesmo adotando o distanciamento social recomendado de pelo menos um metro. Neste período, também é importante orientar ao caso em isolamento, a limpeza e desinfecção das superfícies, conforme as recomendações da Anvisa.

Segundo o ministério, já na segunda-feira (21), agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) realizaram ação de fiscalização e acompanhamento em voo proveniente da Inglaterra, que pousou no Galeão (Aeroporto Internacional Tom Jobim), no Rio de Janeiro.

Fiscais sanitários da Anvisa orientam as pessoas ainda dentro da aeronave. O desembarque respeitou o distanciamento social entre os passageiros – de pelos menos um metro -, que tiveram acesso restrito ao Duty Free, e o avião passou por limpeza e desinfecção.

Vale ressaltar que, a partir da quarta-feira da próxima semana (30), entrará em vigor a restrição de entrada, por rodovias, portos e aeroportos, no Brasil para estrangeiros de qualquer nacionalidade, publicada na Portaria 630/2020. Antes do embarque, os viajantes precisarão apresentar à companhia aérea um documento que comprove o resultado não detectável de teste laboratorial (RT-PCR) para Covid-19.

Nova variante do coronavírus

Um alerta da OMS (Organização Mundial de Saúde) sobre uma nova variante do SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido motivou a elaboração das novas medidas de precaução. O país registrou rápido aumento de casos notificados de Covid-19 nas regiões, nas quais uma nova cepa do coronavírus foi detectada.

Até o momento, não há evidências suficientes para determinar se a variante tem algum impacto na gravidade da doença, resposta de anticorpos, transmissão, desempenho de testes de diagnóstico ou eficácia da vacina.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil