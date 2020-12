Saúde Brasil registra 55.202 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

22 de dezembro de 2020

Até agora, 6.354.972 pessoas se recuperaram da doença.

O balanço divulgado nesta terça-feira (22) pelo Ministério da Saúde registra 55.202 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Já são 7.318.821 casos desde o início da pandemia. De segunda-feira (21) para esta terça, foram registradas 968 mortes, totalizando 188.259 óbitos. Segundo a pasta, 6.354.972 pessoas (86,8%) já se recuperaram da doença.

O balanço do ministério é feito a partir de registros reunidos pelas secretarias estaduais de Saúde e enviados à pasta para consolidação.

Covid-19 nos Estados

São Paulo se mantém com o maior número de casos, com 1.389.757 pessoas contaminadas. Os outros Estados com maior número de casos no país são Minas Gerais (503.700) e Bahia (473.865). Já o Acre é tem o menor número de casos (40.314), seguido de Amapá (65.712) e Roraima (67.686).

São Paulo retorna para a Fase Vermelha no período de festas

Com o maior número de casos no País, São Paulo anunciou novas restrições à atividade econômica não essencial nesta terça-feira (22) para frear o avanço da pandemia de Covid-19 nas próximas semanas. Todas as regiões do Estado estão em alerta devido à evolução de casos, internações e mortes em decorrência do coronavírus.

Com caráter imediato e temporário, haverá retorno à Fase Vermelha do Plano São Paulo entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1º e 3 de janeiro em todo o Estado. Nesses dias, somente atividades essenciais poderão funcionar. Já o atendimento presencial fica proibido em shoppings, lojas, concessionárias, escritórios, bares, restaurantes, academias, salões de beleza e estabelecimentos de eventos culturais. Farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis, lavanderias e serviços de hotelaria estão liberados.

Além do regresso momentâneo à etapa mais restritiva de controle da pandemia, nenhuma região deverá retornar à Fase Verde – a penúltima na escala de abrandamento – durante o mês de janeiro.

Nos demais dias, todo o Estado continua na Fase Amarela, a terceira das cinco estipuladas pelo Plano SP. A exceção é a região de Presidente Prudente, com 45 municípios que retornam de forma extraordinária para a Fase Vermelha a partir do dia 25 e permanecem até a próxima reclassificação em janeiro. A taxa de ocupação de UTIs (unidades de terapia intensiva) para Covid-19 na região de Prudente está em 83,1%.

Já a reclassificação do faseamento foi remarcada do dia 4 para 7 de janeiro. Como novos prefeitos assumem os cargos no primeiro dia de 2021, o governo do Estado fará reuniões a partir do dia 4 para apresentação do Plano SP. A iniciativa visa garantir que as medidas restritivas sejam cumpridas em parceria com os municípios, que têm autonomia para ampliar o rol de restrições previstas no plano.

