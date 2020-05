Brasil Ministério da Saúde é autorizado a contratar 4,1 mil profissionais de saúde

11 de Maio de 2020

O Ministério da Saúde foi autorizado a contratar por tempo determinado 4.117 profissionais para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

O prazo de validade dos contratos será de até seis meses e poderão ser prorrogados pelo prazo necessário à superação da situação da calamidade pública, desde que o prazo total não exceda dois anos.

Os profissionais poderão ser contratados a partir deste mês para atuar nas atividades de assistência e apoio à assistência à saúde. A portaria não informa como será realizado o processo seletivo para contratação desses profissionais.

Segundo a portaria, as despesas com as contratações virão das dotações orçamentárias do Grupo de Natureza de Despesa Pessoal e Encargos Sociais, pois se trata de substituição de servidores e empregados públicos.

