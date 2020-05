Rio Grande do Sul Produtores, clientes, carregadores e servidores usam máscara facial na Ceasa

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Decreto do governo do Estado determina o uso de máscaras faciais em ambientes coletivos a partir desta segunda-feira Foto: Ascom Ceasa Decreto do governo do Estado determina o uso de máscaras faciais em ambientes coletivos a partir desta segunda-feira. (Foto: Ascom Ceasa) Foto: Ascom Ceasa

No primeiro dia de vigência do decreto que instituiu o distanciamento controlado no Rio Grande do Sul, o uso obrigatório de máscara — uma das medidas da nova política de enfrentamento ao coronavírus — teve adesão total na Ceasa.

No Pavilhão dos Produtores, aberto desde as 5h30min desta segunda-feira (11), o equipamento de proteção facial era usado por produtores, clientes, carregadores e servidores do quadro. Muitos agricultores optaram por usar viseiras. A fiscalização foi reforçada nos pórticos de acesso e nas áreas de circulação e de comércio de alimentos no complexo.

“Quem não estava de máscara era orientado a comprar em postos de venda aqui dentro. Ninguém circulará sem esse equipamento no entreposto”, disse Ailton dos Santos Machado, o presidente da Ceasa.

