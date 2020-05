Rio Grande do Sul Tesouro quita salários de abril de servidores que recebem até R$ 1,5 mil

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

O pagamento se refere à folha de abril do Poder Executivo e quita o contracheque de 26,6% dos vínculos Foto: Divulgação/Sefaz O pagamento se refere à folha de abril do Poder Executivo e quita o contracheque de 26,6% dos vínculos. (Foto: Divulgação/Sefaz) Foto: Divulgação/Sefaz

O Tesouro do Estado depositou nesta segunda-feira (11) o salário dos servidores que recebem líquido até R$ 1,5 mil. O pagamento se refere à folha de abril do Poder Executivo e quita o contracheque de 26,6% dos vínculos.

Quem recebe acima desse valor terá o salário quitado no sistema de parcelas. Conforme o Tesouro do Estado, o primeiro depósito deve ocorrer nesta terça-feira (12), no valor de R$ 1,5 mil.

Também até o dia 12 de maio, serão confirmados pela Secretaria da Fazenda os demais pagamentos. O calendário foi anunciado de forma parcial devido à incerteza no fluxo de caixa neste momento de pandemia do coronavírus. Além disso, o governo aguarda sinalização da União para o repasse da parcela de suporte financeiro emergencial aos Estados.

O Rio Grande do Sul receberá R$ 1,95 bilhão ao longo de quatro meses como auxílio direto (não repartido com municípios), além dos R$ 260 milhões do rateio dos recursos para saúde e assistência social. O projeto já tramitou no Congresso e foi encaminhado para sanção presidencial.

