Brasil Ministério da Saúde explica dados diferentes da Covid-19 e diz que divulgou números errados de Roraima e do Ceará

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Desde sexta-feira, o ministério mudou a forma de divulgação dos indicadores do coronavírus

O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira (08) que a divulgação de números diferentes referentes às mortes e aos casos confirmados de Covid-19 ocorreu devido a um erro na contabilização dos óbitos em Roraima e dos casos no Ceará.

No domingo (07), o primeiro balanço apontava para 1.382 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 37.312. O segundo, no entanto, divulgado no painel oficial do ministério que acompanha a evolução da doença, informava 525 óbitos, somando 36.455 mortes desde o início da pandemia no Brasil. A diferença entre os dois era de 857 pessoas.

Sobre as mortes, o ministério disse que inicialmente apresentou um número errado do Estado de Roraima: a soma inicial apontava 762 óbitos, sendo que o correto seriam 139.

O número de casos informados no domingo também estava diferente. O primeiro balanço indicava 12.581 ocorrências, levando o total de casos confirmados para 685.427. O painel oficial do ministério, no entanto, apontava para 18.912 casos a mais da doença, somando 691.758. A pasta explicou que também ocorreu um engano com relação aos registros do Ceará: foram divulgados 62.303 casos, mas com a atualização foram para 64.271.

“O Ministério da Saúde informa que corrigiu duplicações e atualizou os dados divulgados sobre casos e óbitos por Covid-19 no último domingo (07), às 20h37. Em especial, podem ser citadas a situação de Roraima, em que haviam sido publicados 762 óbitos e, após verificação do Ministério da Saúde, o número foi consolidado em 142. Outra situação corrigida foi em relação ao número de casos confirmados no Ceará, que passou de 62.303 para 64.271 após atualização”, diz a nota divulgada no início da tarde desta segunda.

Desde sexta-feira (05), o ministério mudou a forma de divulgação dos indicadores do coronavírus, deixando de apresentar alguns dados consolidados.

