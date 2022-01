Saúde Ministério da Saúde inclui CoronaVac para crianças na campanha de vacinação

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Em 2021, ministério disse que o Imunizante chinês estava fora dos planos para o PNI de 2022. (Foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira (21) que vai incluir a vacinação de crianças com a CoronaVac na campanha nacional de imunização contra a Covid-19. Além disso, o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, afirmou que aguarda informações de Estados e de municípios sobre quantas doses atualmente já há em estoque pelo País.

“Os Estados e municípios possuem algumas vacinas nas suas redes de frios e já estão autorizados a aplicar nas crianças da faixa etária de 6 a 17 anos”, disse Cruz.

O secretário afirmou que um levantamento prévio indica que há atualmente cerca de 3 milhões de doses distribuídas anteriormente e que ainda estão armazenadas nos Estados.

Além do volume guardado nas unidades da federação, o ministério diz que ainda tem em seu centro de armazenamento outras 6 milhões de doses. O governo ainda não sabe qual o total de dose em posse dos municípios.

Por isso, segundo Cruz, ainda não está definido o total de doses que o governo terá que comprar do Instituto Butantan, responsável pelo envase da vacina da chinesa Sinovac.

Mais cedo, o Butantan declarou que tem a previsão de fornecer 7 milhões de doses ao governo federal.

Distribuição emergencial

Segundo o secretário, ao menos 12 Estados têm atualmente menos de 40 mil doses disponíveis em seus estoques. Por isso, esse grupo deve receber, a partir de segunda-feira (24), uma primeira remessa em distribuição emergencial com o equivalente a 10% da população da faixa etária para que iniciem a vacinação infantil com a CoronaVac.

Cruz ressaltou que a inclusão do imunizante da Sinovac/Butantan no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 (PNO) pode alterar as previsões de receber até 30 milhões de doses da vacina pediátrica da Pfizer, laboratório que teve a primeira vacina autorizada para uso em crianças no Brasil.

Atualmente o governo tem um aditivo ao contrato com a Pfizer que garante 20 milhões de doses pediátricas e tinha também sinalizado interesse em outras 10 milhões de doses adicionais. “Talvez, a gente vai discutir isso ao longo do final de semana, esses 10 milhões de doses a gente jogue para uma decisão futura caso seja necessário em função da disponibilidade imediata da CoronaVac”, disse Cruz.

