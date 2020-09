Rio Grande do Sul Ministério da Saúde libera R$ 14 milhões para ações contra a pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Serão contemplados seis Cievs dos municípios de Caxias do Sul, Porto Alegre, Santana do Livramento, São Borja e Uruguaiana, além do Estado do Rio Grande do Sul

Uma série de portarias do Ministério da Saúde foi publicada na edição desta terça-feira (29) no Diário Oficial da União liberando R$ 14 milhões para ações contra a pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul.

A maior parte desses recursos será para custeio de Cievs (Centros de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde) com unidades sentinela de Covid-19 e para a Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar de municípios gaúchos e também para o governo do Estado.

Serão contemplados seis Cievs dos municípios de Caxias do Sul, Porto Alegre, Santana do Livramento, São Borja e Uruguaiana, além do Estado do Rio Grande do Sul. Cada centro irá receber R$ 1 milhão. As unidades da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar vão receber R$ 7,5 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para a unidade do Estado.

O ministério habilitou ainda leitos de suporte ventilatório pulmonar para três instituições gaúchas: sete para a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, com a liberação de R$ 100 mil; seis para o Hospital São Luiz Gonzaga, com recursos no valor de R$ 86 mil; e 10 leitos para a Santa Casa de São Gabriel, que irá receber R$ 143 mil. Já o Hospital de Tramandaí teve a habilitação de seis leitos de UTI Adulto Covid-19 prorrogada por mais 30 dias, com liberação de R$ 288 mil.

Confira como será a distribuição:

Canoas: R$ 900 mil

Caxias do Sul: R$ 300 mil

Esteio: R$ 300 mil

Novo Hamburgo: R$ 300 mil

Passo Fundo: R$ 300 mil

Pelotas: R$ 900 mil

Porto Alegre: R$ 1,2 milhão

Rio Grande: duas unidades vão receber R$ 300 mil cada

Santa Cruz: R$ 300 mil

Santa Rosa: R$ 300 mil

São Leopoldo: R$ 300 mil

Sapucaia do Sul: R$ 300 mil

Uruguaiana: R$ 300 mil

