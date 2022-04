Brasil Ministério do Trabalho e Previdência informa que serviços do INSS afetados por greve devem ser reagendados

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2022

Servidores do INSS paralisaram as atividades em todo o País por tempo indeterminado Foto: Marcello Casal/Agência Brasil Servidores do INSS paralisaram as atividades em todo o País por tempo indeterminado. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

O Ministério do Trabalho e Previdência informou que segurados que não foram atendidos em razão da greve dos servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) devem fazer o reagendamento dos serviços em todo o País.

De acordo com o órgão, mesmo com o reagendamento, o INSS vai considerar a data originalmente marcada como a data de entrada do requerimento para evitar prejuízo financeiro aos segurados.

A remarcação de perícia pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para download nos sistemas Android e iOS, ou no site www.inss.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 135, que atende de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Os médicos peritos do INSS entraram em greve em todo o País na quarta-feira (30) por tempo indeterminado. Eles reivindicam reajuste salarial de 19,9% para repor perdas inflacionárias desde 2019. Também pedem a fixação de, no máximo, 12 atendimentos presenciais por dia, distribuição igualitária de agendamentos entre os profissionais dos turnos da manhã e da tarde e direito a feriados e recessos. A categoria se uniu à paralisação de outros servidores do INSS, que ocorre desde a semana passada.

