Política Ministério da Economia libera metade da verba solicitada pela Polícia Federal para passaportes

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

De acordo com a PF, o dinheiro disponibilizado será suficiente para atender as pessoas que solicitarem o passaporte nos postos da PF até a meia noite desta quinta-feira (1º) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil De acordo com a PF, o dinheiro disponibilizado será suficiente para atender as pessoas que solicitarem o passaporte nos postos da PF até a meia noite desta quinta-feira (1º). (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Economia liberou R$ 37, 4 milhões para confecção de novos passaportes, mas o dinheiro já acabou conforme informação divulgada nesta quarta-feira (30) pela Polícia Federal (PF). De acordo com a instituição, o dinheiro disponibilizado será suficiente para atender as pessoas que solicitarem o passaporte nos postos da PF até a meia noite desta quinta-feira (1º), o que permitirá que tenham o documento confeccionado e entregue rapidamente.

A PF solicitou ao ministério a quantia de R$ 75 milhões, mas só metade do dinheiro chegou. Com isso, não será possível restabelecer o serviço de confecção de novos documentos até que os valores remanescentes sejam repassados.

Suspenso

A impressão de novos passaportes estava suspensa desde o último sábado (19), por falta de verba destinada ao controle migratório e emissão do documento de viagem. O agendamento online e o atendimento nos postos continuam funcionando normalmente, sem previsão de entrega do passaporte solicitado.

Geralmente, o prazo de entrega do documento ocorre em até seis dias após o atendimento presencial, que varia dependendo do local onde foi feito o pedido. As cadernetas são impressas na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. E este ano as unidades da PF nos estados, entregaram desde janeiro até outubro, mais de 1.940.784 de passaportes.

Procurado, o Ministério da Economia não se manifestou.

