Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

O policial se aproxima da ponte e joga o homem no rio. (Foto: Reprodução de Vídeo)

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) classificou como “estarrecedoras e absolutamente inadmissíveis” as imagens que mostram o momento em que um policial militar joga um homem do alto de uma ponte. O caso aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (2), na Zona Sul de São Paulo. Em nota, o MP afirma que abrirá uma investigação para “punir exemplarmente os responsáveis por uma intervenção policial que está muito longe de tranquilizar a população. Treze PMs envolvidos direta ou indiretamente com o caso foram afastados pela Corregedoria.

“Estarrecedoras e absolutamente inadmissíveis! Não há outra forma de classificar as imagens do momento no qual um policial militar atira um homem do alto de uma ponte, nesta segunda-feira. Pelo registro divulgado pela imprensa, fica evidente que o suspeito já estava dominado pelos agentes de segurança, que tinham o dever funcional de conduzi-lo, intacto, a um distrito policial para que a ocorrência fosse lavrada”, afirmou o MP em nota.

O comunicado também informou que abriu nessa terça-feira (3) uma investigação sobre o caso, que deve ser conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública (Gaesp). Com isso, o órgão espera que “o MPSP envide todos os esforços no sentido de punir exemplarmente, ao fim da persecução penal, os responsáveis por uma intervenção policial que está muito longe de tranquilizar a população”.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver um policial levantando uma moto que está no chão. Em seguida, outro agente aparece segurando o homem pela camiseta azul, que seria o motociclista abordado. Ele se aproxima da ponte e joga o homem no rio.

Em comunicado, o Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Muraro Derrite, disse que “a ação não encontra respaldo nenhum entre os procedimentos operacionais da Polícia Militar”. Ele também informou que determinou o “afastamento imediato de todos os policiais envolvidos” e abertura de uma investigação na Corregedoria.

“Ações isoladas não podem denegrir a imagem de uma instituição que tem quase 200 anos de bons serviços prestados para a nossa população. Não vamos tolerar nenhum tipo de desvio de conduta de nenhum policial no estado de São Paulo”, declarou o secretário.

Perseguido a moto

Os agentes que aparecem nas imagens seriam do 24º BPM de Diadema, na Grande São Paulo, e teriam perseguido a moto até a Zona Sul de São Paulo, na Cidade Ademar, segundo o G1. O agente que aparece segurando o homem de camiseta azul fazia parte da Rondas Ostensivas com Apoio de Motos (Rocam).

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) também informou que “a Polícia Militar repudia veementemente a conduta ilegal adotada pelos agentes públicos no vídeo mostrado. Assim que tomou conhecimento das imagens, a PM instaurou um inquérito policial militar (IPM) para apurar os fatos e responsabilizar os policiais envolvidos nessa ação inaceitável”.

Em um post nas redes sociais feito na manhã dessa terça-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também se pronunciou sobre o caso. “Aquele que atira pelas costas, aquele que chega ao absurdo de jogar uma pessoa de uma ponte, evidentemente não está à altura de usar essa farda”, escreveu ele. O chefe do Executivo estadual também disse os casos “serão investigados e rigorosamente punidos” e afirmou que “outras providências serão tomadas em breve”.

Após o novo episódio de violência policial, o governador paulista foi alvo de críticas nas redes sociais. Internautas criticaram, além da condução dos agentes, a gestão de Tarcísio. “Chega de pagar imposto para sustentar uma polícia inimiga da sociedade”, escreveu um homem. As informações são do jornal O Globo.

