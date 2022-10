Geral Ministério Público denuncia o médico Renato Kalil por lesão corporal e violência psicológica no parto de influencer

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Shantal Verdelho após o parto de Domênica, no qual afirma ter sofrido violência obstétrica por parte de médico de SP. (Foto: Reprodução)

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou nesta terça-feira (25) o médico obstetra Renato Kalil por lesão corporal leve e violência psicológica durante o parto da influencer Shantal Verdelho, em setembro de 2021.

A influencer havia revelado nas redes sociais que foi vítima de violência obstétrica pelo médico durante o parto da segunda filha, Domênica.

A denúncia foi oferecida pela Promotoria de Violência Doméstica do Foro Central da capital paulista, que acompanha o caso desde a abertura do inquérito policial e instaurou Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para ouvir outras vítimas do médico.

Quem assina a denúncia são as promotoras de justiça Fabiana Dal’Mas e Silvia Chackian.

“Essa denúncia representa a convicção da promotoria que há indícios de autoria e materialidade de um crime com violência obstétrica. Houve não apenas abuso na parte psicológica à vítima, como também uma má prática obstétrica na realização de manobras durante o parto, como a de Kristeller, uma forma inadequada de aceleração do procedimento que não é recomendada pela OMS”, afirma a promotora Fabiana Dal’Mas.

Até a última atualização dessa reportagem, a Justiça não havia se pronunciado se aceitava ou não a denúncia da promotoria. Se condenado pelos crimes denunciados, o médico pode pegar no mínimo 1 ano e 6 meses de reclusão, somadas as duas penas.

Os promotores de SP também pediram à Justiça que a influencer seja indenizada em R$ 100 mil por danos morais por suposta prática de violência obstétrica.

O que diz a defesa do médico

A defesa de Renato Kalil informou que “não tomou conhecimento da denúncia”.

O advogado do médico, Celso Vilardi, também ressaltou que “a lesão corporal foi descartada por laudo do IML, além de nunca ter havido qualquer tipo de violência em partos ou consultas”.

“Dr. Celso Vilardi, advogado do médico Dr Renato Kalil, informa que não tomou conhecimento da denúncia e ressalta que a lesão corporal foi descartada por laudo do IML, além de nunca ter havido qualquer tipo de violência em partos ou consultas”, disse a nota.

Depoimento em agosto

Em agosto deste ano, Renato Kalil foi ouvido pela polícia e admitiu que usou “palavras inadequadas” durante o parto da filha da influenciadora digital Shantal Verdelho. Ele alegou, porém, que as falas foram “apenas em um momento de incentivo motivacional, pois o parto era um parto difícil” e negou ter cometido violência obstétrica.

O obstetra é investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo e afirmou que “se errou, foi apenas ‘verbalizando duas ou três palavras’ e nada mais, pois todo o restante do seu trabalho foi correto”.

Os abusos, segundo a denúncia, ocorreram durante o parto de Shantal em setembro de 2021, no Hospital e Maternidade São Luiz, na cidade de São Paulo.

A GloboNews teve acesso ao conteúdo do interrogatório, prestado no 27º Distrito Policial de São Paulo, na Zona Sul da capital paulista.

Esta foi a primeira vez em que o médico foi ouvido formalmente sobre as denúncias feitas por Shantal Verdelho no fim do ano passado.

Procurada, a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) não deu detalhes da investigação porque o caso tramita em segredo de Justiça.

O advogado Sergei Cobra Arbex, que representa Shantal, afirmou que aguarda o envio dos autos ao Ministério Púbico, que é o titular da ação penal, e vai avaliar todas as provas para tomar uma decisão.

Desde as primeiras denúncias, a defesa de Kalil tem afirmado que o parto da influenciadora ocorreu “sem qualquer intercorrência”, que está “à disposição da Justiça”. As informações são do portal de notícias G1.

