Política Ministério Público Federal arquiva denúncia contra o governador de Santa Catarina após ele dizer que Pomerode se destaca pela “cor da pele das pessoas”

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Em suas redes sociais, Jorginho Mello classificou as denúncias como manobras políticas. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério Público Federal (MPF) arquivou uma denúncia contra o governador de Santa Catarina Jorginho Mello, que foi acusado de racismo após um comentário sobre a população da cidade de Pomerode, no interior do Estado. Durante entrevistas na 40ª Festa Pomerana, em janeiro deste ano, ele teria dito que o município, que tem 80,3% de sua população composta por pessoas brancas, “se destaca pela cor da pele” dos habitantes.

“Pomerode se destaca pela beleza turística que tem, pelas casas enxaimel, pela cor da pele das pessoas, pela mistura, pelo que representa para todos nós”, disse o governador no evento, que aconteceu no dia 15 de janeiro de 2025.

“Então, aqui em Pomerode, todas as pessoas que vêm para cá voltam. É um sinal que gostou e é um sinal que faz diferença na vida das pessoas. Então, é por isso que comemorar, apoiar, ajudar uma festa como essa é uma obrigação do governo do Estado”, prosseguiu Jorginho na oportunidade.

A fala foi tornada pública pelo vereador de Florianópolis, Leonel Camasão (PSOL), que encaminhou denúncia ao Procurador-Geral da República (PGR) para que seja proposta uma ação penal contra o governador. Além disso, o Partido dos Trabalhadores (PT) também denunciou o gestor estadual ao Ministério Público Federal por racismo, o que foi rechaçado pelo órgão. O MPF também ressaltou que a declaração se tratava de uma “exaltação à mistura de raças”.

Em suas redes sociais, Jorginho Mello classificou as denúncias como manobras políticas.

“Infelizmente, isso é sistemático. Tem uma turma aí que insiste em dizer que somos um estado preconceituoso. É inveja. Porque crescemos, nos desenvolvemos e somos exemplo para o Brasil!”, afirmou o governador.

Pomerode é conhecida por ser a “cidade mais alemã do Brasil” devido ao grande número de descendentes do país que moram no município, que possui 34.289 habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IBGE também calculou que 80,3% dos moradores são brancos.

A cidade tem forte influência de colonos alemães em sua história e preserva traços arquitetônicos como as casas enxaimel, um estilo típico da Alemanha que combina madeira, pedras e tijolos. A valorização desse patrimônio cultural é uma das principais bases do turismo local.

A cidade está localizada a cerca de 170 quilômetros de Florianópolis, capital do Estado, e é vizinha do município de Blumenau, outro importante centro cultural de colonização alemã. As informações são do portal de notícias O Globo.

