Conselho Deliberativo do Inter aprova reajuste nas mensalidades dos sócios

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

O projeto foi aprovado com 187 votos favoráveis e 10 contrários. (Foto: Divulgação/S.C. Internacional)

O Conselho Deliberativo do Inter aprovou, na noite de segunda-feira (17), um reajuste de cerca de 25% nas mensalidades dos sócios e sócias, em todas as modalidades. Enviado pelo Conselho de Gestão, o projeto foi aprovado com 187 votos favoráveis e 10 contrários, além de cinco abstenções e de 58 votos em uma proposta alternativa. A recomposição pode representar um acréscimo de R$ 25 milhões nas receitas anuais dos cofres colorados.

Segundo o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, as duas únicas atualizações promovidas nas mensalidades ao longo dos últimos 10 anos deixaram as receitas coloradas defasadas.

“Os sócios e sócias sempre foram os principais patrocinadores do Internacional, e esse protagonismo histórico será reforçado por meio do combate à defasagem da última década. A recomposição permitirá maior capacidade financeira para o nosso clube, uma vez que, por meio da atualização das obrigações sociais, retomaremos a relação entre o crescimento do nosso quadro social – que bate, ano após ano, recordes nominais – com o valor obtido com as receitas recorrentes”, afirmou Barcellos.

Diretor Executivo de Finanças do Internacional, Aldoir Pinzkoski Filho ressaltou os ganhos que o Colorado projeta obter com a aprovação da proposta de recomposição.

“O Inter tem a quinta menor mensalidade do Brasil. De 19 clubes, estamos em 15º. Nossa média está em 78 reais. Estamos sempre abaixo dos índices de inflação – ou seja, a defasagem está sempre acontecendo. A mensalidade tem uma defasagem de 24,09% quando considerado o IPCA e de 48,30% no IGPM. Estamos propondo uma reposição de 25,43%, o que representa um acréscimo superior a dois milhões de reais por mês. E estudos mostram que o risco de perda de sócio pode existir, mas é minimizado. Talvez, aconteça troca de sócios, mas não perda”, disse Pinzkoski Filho.

Concluída a votação, o clube dará prosseguimento ao processo de regulamentação dos novos valores das mensalidades. Em breve, a recomposição entrará em vigor, com o devido aviso prévio aos sócios e sócias.

Conselho Deliberativo do Inter aprova reajuste nas mensalidades dos sócios

