Rio Grande do Sul Ministério Público Federal quer saber como o atirador de Novo Hamburgo obteve posse e registro de armas

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Embora sem antecedentes criminais, Edson Crippa sofria de esquizofrenia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público Federal (MPF) determinou abertura de investigação sobre o caso do homem que efetuou mais de 300 tiros contra policiais em frente à sua casa em Novo Hamburgo (Vale do Sinos), após executar dois familiares, ferir outros dois e atingir gravemente três brigadianos, dois dos quais não resistiram. Dentre os questionamentos do órgão estão as circunstâncias em que o indivíduo – que também morreu – obteve registro e porte de suas armas.

A Polícia Federal (PF), por sua vez, instaurou expediente similar. No foco da medida está a verificação da regularidade de todo o processo, desde a aquisição dos artefatos – duas espingardas e duas pistolas, uma das quais com calibre 9 milímetros e por meio da qual foi efetuada a maioria dos disparos. Também havia farta munição e carregadores.

Em declarações à imprensa, autoridades de segurança pública do Rio Grande do Sul chamaram a atenção para fatos como a habilidade e precisão do atirador. Ele conseguiu, por exemplo, abater ao menos dois drones policiais que sobrevoavam sua residência durante o incidente, ocorrido entre a madrugada de terça (22) e a manhã de quarta-feira.

Problemas psiquiátricos

Edson Fernando Crippa, 45 anos, tinha histórico de esquizofrenia. Mesmo assim, estava registrado como colecionador, caçador desportivo e caçador (CAC). A Chefia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul também revelou que o indivíduo também possuía uma licença do Exército e quatro armas regulares, todas em seu nome.

Apesar dos episódios de agressão aos pais e do transtorno psiquiátrico, o protagonista da tragédia não tinha antecedentes criminais. Ainda não se sabe ao certo as causas do múltiplo crime cometido em Novo Hamburgo – esclarecer esse aspecto é uma das tarefas sobre a qual a Polícia Civil gaúcha se debruçará a partir de agora.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ministerio-publico-federal-quer-saber-como-o-atirador-de-novo-hamburgo-obteve-posse-e-registro-de-armas/

Ministério Público Federal quer saber como o atirador de Novo Hamburgo obteve posse e registro de armas

2024-10-25