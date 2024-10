Política Horário eleitoral gratuito no rádio e na TV termina na sexta-feira

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

No segundo turno, todos os candidatos a prefeito têm o mesmo tempo de propaganda eleitoral Foto: Agência Brasil No segundo turno, todos os candidatos a prefeito têm o mesmo tempo de propaganda eleitoral. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Iniciado em 11 de outubro, o horário eleitoral gratuito do segundo turno das eleições municipais prossegue até sexta-feira (25), dois dias antes do pleito, que ocorre no domingo (27).

Diferentemente do primeiro turno, no segundo, todos os candidatos a prefeito têm o mesmo tempo de propaganda. No rádio, a veiculação do horário eleitoral ocorre das 7h às 7h10min e das 12h às 12h10min. Na TV, a propaganda é transmitida das 13h às 13h10min e das 20h30min às 20h40min.

As emissoras de rádio e TV também devem reservar 25 minutos para serem utilizados em inserções de 30 e 60 segundos, de segunda a domingo, entre 5h e meia-noite.

O segundo turno é realizado em 15 capitais – entre elas, Porto Alegre – e em outros 36 municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores, onde os candidatos a prefeito não alcançaram a maioria absoluta dos votos.

