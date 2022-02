Rio Grande do Sul Ministério Público gaúcho denuncia estudante de Direito que se apropriou de cheques da empresa onde trabalhava

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Na residência da estudante, foram encontrados, escondidos em um roupeiro, 125 cheques preenchidos Foto: Arquivo/Agência Brasil Na residência da estudante, foram encontrados, escondidos em um roupeiro, 125 cheques preenchidos. (Foto: Arquivo/Agência Brasil) Foto: Arquivo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) ofereceu uma denúncia, na terça-feira (1º), contra uma estudante de Direito que se apropriava de cheques da empresa na qual ela trabalhava em Bom Princípio, no Vale do Rio Caí.

Conforme a denúncia, a estudante, na época com 21 anos, exercia a função de auxiliar administrativo. Ela era responsável por receber pagamentos de clientes e guardá-los no cofre da empresa, bem como lançá-los no sistema de registro e controle. Assim, tendo livre acesso aos cheques, depositava-os em sua conta corrente, inclusive, anotando seu nome, assinatura e conta na frente e no verso.

A proprietária da empresa percebeu o crime e denunciou à Polícia Civil. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da estudante, foram encontrados, escondidos em um roupeiro, 125 cheques preenchidos, todos emitidos por clientes da empresa, totalizando R$ 60 mil.

Conforme a promotora de Justiça de São Sebastião do Caí, Priscilla Ramineli Leite Pereira, a estudante não confessou a prática do crime à polícia, preferindo manter-se em silêncio. Ela trabalhava na empresa desde 2017, gozando de confiança dos empregadores. O valor exato dos cheques apropriados indevidamente ainda está sendo apurado.

Conforme a promotora, a denunciada ostentava nas redes sociais elevado padrão de vida, não condizente com o valor do seu salário. “Tudo leva a crer que usava os valores desviados para desfrutar de seus luxos. Além disso, por ser estudante de Direito, de acordo também com suas redes sociais, se mostram ainda mais reprováveis suas atitudes nessas circunstâncias”, ressaltou Priscilla.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul