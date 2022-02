Política Deputado federal Eduardo Bolsonaro confirma filiação ao Partido Liberal em março

2 de fevereiro de 2022

"Vamos somar forças para o projeto que põe o Brasil acima de tudo", disse o parlamentar Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil "Vamos somar forças para o projeto que põe o Brasil acima de tudo”, disse o parlamentar. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, confirmou na terça-feira (1º) que se filiará ao PL (Partido Liberal), mesma legenda do seu pai, em março.

Em publicação nas redes sociais, Eduardo negou as especulações de que poderia entrar em um partido diferente do presidente. “Alguns têm especulado que eu poderia ir para um partido diferente do presidente Jair Bolsonaro”, afirmou o parlamentar.

“A janela para mudança partidária de deputados será em março, e vários bolsonaristas irão também. Vamos somar forças para o projeto que põe o Brasil acima de tudo”, prosseguiu Eduardo.

Ele também compartilhou uma foto ao lado do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, condenado no escândalo do mensalão do PT.

