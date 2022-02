Brasil Sisu ofertará quase 222 mil vagas para ingresso em instituições públicas de ensino superior

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

As inscrições para o Sisu serão abertas no dia 15 deste mês Foto: Agência Brasil As inscrições para o Sisu serão abertas no dia 15 deste mês. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O MEC (Ministério da Educação) ofertará 221.790 vagas para ingresso em instituições públicas de ensino superior na primeira edição de 2022 do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Mais de 84,5% das vagas são para universidades e institutos federais.

As inscrições serão abertas no dia 15 deste mês e poderão ser realizadas até as 23h59min do dia 18. As vagas são para 6.146 cursos de graduação em 125 instituições públicas de ensino superior.

Os dez cursos com maior oferta são: pedagogia, administração, ciências biológicas, matemática, direito, química, física, agronomia, interdisciplinar em ciência e tecnologia e engenharia civil.

Para participar desta edição do Sisu, o candidato precisa ter feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2021 e obtido nota superior a zero na prova de redação.

