Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2021

Evento contemplou menores em situação de vulnerabilidade social e econômica. (Foto: Divulgação/MP-RS)

Mais de 800 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade participaram do evento “Festa de Natal dos Acolhidos”, promovido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Brincadeiras, shows, chegada do Papai Noel e entrega dos presentes estavam entre os principais atrativos.

Em parceria com o Sport Club Internacional e BRio, administradora do estádio, a iniciativa é organizada pela Promotoria da Infância e da Juventude da capital gaúcha. No foco estão menores de idade atendidos pelo Programa de Acolhimento Institucional e de projetos sociais do Colorado.

Idealizadora da festa e uma das responsáveis por sua coordenação, a promotora de Justiça Cinara Vianna Dutra Braga ressaltou que a festa é um momento de alegria, de agradecimento e de pedir oportunidades:

“Essas crianças e adolescentes necessitam de primeiro emprego, do olhar carinhoso de um padrinho e de uma madrinha afetiva, assim como precisam que os habilitados à adoção saibam que não só os bebês são encantadores, e que nossos pequenos aguardam por uma família”.

Ela aproveitou para reiterar a sugestão de que os empresários procurem por adolescentes do serviço de acolhimento ao fazerem processos de seleção para o primeiro emprego e cotas de aprendizagem.

Estiveram presentes o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Júlio César de Melo, os promotores Carla Frós, Martha Beltrame, Fernando Cesar Sgarbossa, Alexandre Saltz e Mauro Fonseca, além do presidente da Associação do Ministério Público (AMP), João Ricardo Santos Tavares.

A ação contou com o apoio da AMP, Ministério Público Federal (MPF), Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), Corsan, Carris, PUCRS, Zaffari, pizzaria Oca de Savoia, Pipoca Gourmet, Cachorro-Quente do Rosário, Trevisan e Suvalan, Unimed, Instituto Victoria Nahon, Sucesu, Beach Amigas, Clínica Winnicott, Bom Princípio, Pinheiro Neto, Norte Eventos, Estapar Estacionamento, Hich Jump (Brinquedos), Jr Estruturas para Eventos, Aprojus, Colégios Farroupilha e Dom Bosco, Amigos de Lucas, Empresa Quatro Mãos e Neugebauer.

Gurizada se divertiu

Um animado Papai Noel ingressou no Beira-Rio a bordo de um caminhão cedido pelo Corpo de Bombeiros, relembrando um evento tradicionalmente realizado durante vários anos nos estádios de Inter e Grêmio durante as década de 1980.

Em seguida, entregou presentes arrecadados pelo Ministério Público gaúcho durante campanha de adoção de cartinhas com os pedidos das crianças e adolescentes. Houve, ainda, distribuição de doces, pipoca especial, cachorro-quente, pizza, picolé, pastel, sucos e outras bebidas, com a participação do mascote Saci, do Inter.

Brinquedos infláveis, cama elástica, campinho de futebol, oficina de pintura, balões, também integraram a programação. Enquanto isso, um palco montado sobre o campo colorado apresentava atrações musicais como a Banda da Brigada Militar, Isabela Fogaça, Samba Tri, MC da VR, Jalhesa e Alejandro.

(Marcello Campos)

