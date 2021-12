Porto Alegre Em Porto Alegre, fim da imunização contra covid aos domingos é compensado por mais locais com vacina disponível em dias úteis

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Primeira dose estará disponível em 12 unidades de saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA Os três postos disponibilizados pela prefeitura neste sábado registraram quase 850 aplicações. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Devido à baixa procura, a prefeitura de Porto Alegre decidiu encerrar o serviço de imunização contra covid aos domingos (realizado geralmente com uma unidade móvel em bairro mais afastado da área central da cidade. Ao mesmo tempo, anunciou a ampliação do número de pontos com vacina disponível em dias úteis, já a partir de segunda-feira (13). Locais e horários serão divulgados neste domingo.

Serão mais sete postos de saúde, compondo agora uma rede de 41 unidades da SMS – seis delas abertas até as 21h (exceto nos fins de semana). Se somadas as farmácias parceiras, unidades móveis e a sala especial no shopping João Pessoa, a lista de endereços passa de 50. Localização e outros detalhes podem ser conferidos em prefeitura.poa.br.

O acréscimo abrange a inclusão dos postos Vila Fátima, Ernesto Araújo, Campo Novo, Santa Fé, Quinta Unidade, Santa Tereza e Morro dos Sargentos, todos abertos de segunda a sexta-feira na faixa das 8h às 17h.

“Percebemos, nas últimas semanas, uma baixa procura pela vacina aos sábados e domingos”, explica a diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Caroline Schirmer. “Já nos demais dias, o movimento tem se mantido alto, por isso decidimos ampliar o número de unidades vacinadoras.”

Sábado movimentado

Neste sábado (11), a Secretaria Municipal de Saúde totalizou 846 injeções contra covid nos três endereços disponíveis ao longo do dia.. Foram 35 procedimentos de primeira e 275 de segunda dose, além de 536 aplicações de reforço.

A maior demanda foi registrada na Clínica da Família do bairro IAPI (Zona Norte), com 435 atendimentos. Em seguida aparecem o posto de saúde do bairro Tristeza (Zona Sul), com 284, e a unidade móvel no loteamento Irmãos Maristas, no Jardim Leopoldina (Zona Norte), com 127.

O que é necessário apresentar

Em procedimentos de primeira dose (ou aplicação única, no caso da vacina da Janssen), deve ser apresentada identidade com CPF. Não é mais necessário o comprovante de residência, bastando uma autodeclaração simples com nome e o endereço.

Já na segunda injeção é obrigatório o cartão de controle fornecido pelo agente de saúde na primeira etapa. Pode se dirigir aos locais indicados quem recebeu Coronavac há pelo menos 28 dias ou Pfizer dez semanas atrás. No caso do imunizante de Oxford, o intervalo é de oito semanas entre as duas picadas.

Para o reforço, idosos (a partir de 60 anos) precisam levar mesma documentação exigida na segunda dose, desde que o cartão de controle mostre que essa tenha sido ministrada há seis meses ou mais. Imunossuprimidos, por sua vez, devem comprovar a condição por meio de atestado ou receita médica, além do registro de segunda dose (ou única) há pelo menos 28 dias.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre