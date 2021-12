Porto Alegre Porto Alegre já tem 40 prefeitos de praças

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2021

"Cuidar da cidade é um compromisso de todos", disse Melo Foto: Cesar Lopes/PMPA "Cuidar da cidade é um compromisso de todos", disse Melo. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Mais sete prefeitos de praça foram nomeados pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, na manhã deste sábado (11). Com isso, a Capital atinge a marca de 40 voluntários nomeados para cuidar de praças e parques. O ato foi realizado no Parque 20 de Maio, no bairro Vila Ipiranga, na Zona Norte.

Também foi assinado no local o Pacto de Governança, que é um documento onde constam as atribuições de cada um dos representantes do Poder Público e da sociedade nos cuidados com os espaços públicos.

“Cuidar da cidade é um compromisso de todos. Fico muito feliz em ver que estamos nomeando cada vez mais prefeitos de praça. A prefeitura sozinha não dá conta de todos os problemas. Quando a sociedade participa e trabalha junto, tudo acontece muito melhor”, disse Melo.

A prefeita do Parque 20 de Maio, Cristina Zebrowski, destacou o cuidado e o carinho de todos os moradores do entorno. “Temos muito apoio da comunidade. Todos frequentam o parque com suas famílias e ajudam a cuidar do espaço, mas também precisamos de melhorias. Vamos apoiar a prefeitura e seguir cuidando do espaço com muito zelo”, afirmou.

Receberam crachá e certificado neste sábado: a prefeita do Parque 20 de Maio, Cristina Michele Iracema Beer Zebrowski; a prefeita da Praça Walter Shultz, Lisiane Maia Camargo; o prefeito de Praça Padre José Massimi, Marcelo Bach Nunes; o prefeito da Praça Chopin, Wilson Riva; o prefeito da Praça Frederico Arnaldo Ballvé, Bruno Francisco Azevedo Da Silva; o prefeito da Praça San Martin, José Roberto Revoredo Castro; e o prefeito da Praça Fortunato Pimentel, Adroaldo Venturini Barboza.

Os prefeitos de praças são responsáveis por cuidar dos espaços públicos, acompanhar os serviços de manutenção feitos pelos parceiros e devem comunicar problemas para que a prefeitura ou o adotante possam realizar as ações necessárias.

