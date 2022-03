Política Ministra da Agricultura vai ao Canadá para tentar suprir demanda por fertilizante

2 de março de 2022

O objetivo é contornar uma potencial falta de fertilizantes no mercado em razão da invasão russa na Ucrânia Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, acaba de marcar para o dia 12 de março uma visita ao Canadá. O objetivo é contornar uma potencial falta de fertilizantes no mercado em razão da invasão russa na Ucrânia.

Dentre os nutrientes mais importantes, destacam-se os chamados macronutrientes primários: nitrogênio (que faz a planta crescer), fósforo (faz a planta ficar forte) e potássio (que faz a planta amadurecer). Mas é no mercado de potássio em que está a nossa maior dependência externa.

O Brasil importa 95% do potássio que utiliza em suas lavouras e o conflito pode provocar uma onda de desabastecimento, impactando brutalmente a oferta e o preço dos produtos agrícolas.

“Estamos dependentes da guerra para abastecer parte do mercado de potássio. Sem ele, pode haver frustração da próxima safra [que começa a ser plantada no segundo semestre]”, disse uma fonte do setor.

Como o Canadá figura entre os maiores exportadores do planeta, a saída foi buscar alternativas caso a situação se agrave. Segundo dados da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência – utilizados pelo Ministério da Agricultura –, 80% do potássio utilizado no mundo vem de países como Canadá, Israel, Rússia, Belarus e da Alemanha.

Como a preocupação do governo é alta, a ministra da Agricultura pediu uma reunião com oficiais canadenses para saber o quanto a mais o país pode fornecer ao Brasil.

