Por Redação O Sul | 2 de março de 2022

Vacina de Oxford/AstraZeneca pode ser utilizada na dose de reforço Foto: Cristine Rochol/PMPA Vacina de Oxford/AstraZeneca pode ser utilizada na dose de reforço. (Foto: Cristine Rochol/PMPA ) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A partir desta quinta-feira (03), as unidades de saúde podem utilizar o imunizante de Oxford/AstraZeneca na aplicação da dose de reforço (terceira e quarta dose) na população em Porto Alegre.

A medida leva em conta o baixo estoque do imunizante da Pfizer no município e a orientação do Ministério da Saúde, que permite a aplicação da dose de reforço com vacinas de qualquer laboratório: Butantan/Sinovac, AstraZeneca/Fiocruz ou Pfizer/Comirnaty. Na última sexta-feira (25), a Capital recebeu 28.930 doses de AstraZeneca.

A aplicação da dose de reforço continuará disponível nas mesmas 33 unidades de saúde que já vinham realizando a aplicação, além do Shopping João Pessoa. “A transição irá ocorrer gradualmente, conforme forem acabando as doses de Pfizer destinadas a terceira e quarta doses nos pontos de imunização”, explica a diretora da Atenção Primária à Saúde, Caroline Schirmer.

Caroline esclarece que a vacina da Pfizer está garantida para a segunda dose de adultos e adolescentes vacinados com a primeira dose do imunizante e para situações de contraindicação de uso da vacina de Oxford: gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), pacientes que sofreram trombose venosa e/ou arterial importante em combinação com trombocitopenia após vacinação com qualquer vacina para a COVID-19 e pessoas com histórico de síndrome de extravasamento capilar. “Nestes casos, será mantido o uso do imunizante da Pfizer”, afirma Caroline.

Podem receber a dose de reforço todas as pessoas acima de 18 anos vacinadas com a segunda dose há pelo menos quatro meses, e imunocomprometidos com a segunda dose há 28 dias. Já a quarta dose está disponível para pessoas imunocomprometidas acima de 18 anos com a terceira dose aplicada há pelo menos quatro meses.

Para receber a terceira ou quarta dose, é necessário apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. Imunocomprometidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

