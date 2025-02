Economia Ministra da Gestão diz que Lula “está muito preocupado” com empresas estatais após empresas registrarem rombo recorde

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Empresas registraram um déficit de R$ 6,7 bilhões em 2024, o maior da série histórica. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está particularmente preocupado e dedicando grande atenção às estatais, após o registro de um déficit de R$ 6,7 bilhões por essas empresas em 2024, conforme dados divulgados pelo Banco Central (BC). O valor representa um resultado financeiro negativo que chamou a atenção do governo, levando a ministra a se pronunciar sobre o tema.

“O presidente está muito preocupado, na verdade está prestando muita atenção nas estatais. (…) Ele quis que trouxessem aqui os resultados, (as estatais) trouxeram linhas de financiamento, como estão andando”, disse Dweck a jornalistas após uma reunião com Lula e os bancos públicos realizada nessa quarta-feira (5). A reunião teve como objetivo discutir as finanças das empresas estatais e encontrar formas de reverter o quadro deficitário. A ministra enfatizou que o governo está atento às dificuldades enfrentadas pelas estatais e buscando soluções para mitigar o impacto dos déficits, especialmente nas áreas mais sensíveis da economia.

Esse déficit de R$ 6,7 bilhões registrado em 2024 foi o maior da série histórica, superando o recorde anterior, que datava de 2014, quando as estatais haviam registrado um déficit de R$ 2 bilhões. Em termos corrigidos pelo IPCA, o valor de 2014 seria equivalente a aproximadamente R$ 3,53 bilhões, o que revela a magnitude da piora no desempenho financeiro das estatais nos últimos anos. A diferença entre os dois déficits reforça a gravidade da situação, o que tem gerado grande preocupação dentro do governo e a necessidade de respostas rápidas e eficazes.

Dos R$ 6,7 bilhões de déficit apurados, aproximadamente R$ 3,2 bilhões foram registrados apenas pelos Correios. A empresa explicou que o prejuízo foi causado, principalmente, pela queda de R$ 2,2 bilhões nas receitas, impactada pela diminuição de recursos no segmento postal e pela implementação do programa Remessa Conforme, que regulou as compras internacionais.

De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação, o déficit das estatais em 2024 está diretamente ligado ao aumento dos investimentos realizados pelas empresas públicas. Esses investimentos cresceram 12,5% no ano passado, totalizando R$ 5,3 bilhões, o que representa 83% do déficit registrado. Esse aumento nos investimentos é considerado um dos principais fatores que contribuíram para o resultado negativo, refletindo a necessidade de as estatais ajustarem suas operações e priorizarem um planejamento estratégico para equilibrar as contas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/ministra-da-gestao-diz-que-lula-esta-muito-preocupado-com-empresas-estatais-apos-empresas-registrarem-rombo-recorde/

Ministra da Gestão diz que Lula “está muito preocupado” com empresas estatais após empresas registrarem rombo recorde

2025-02-05