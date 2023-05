Notícias Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva é internada com covid

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2023

A equipe médica constatou que a ministra está também com quadro de sinusite. (Foto: Divulgação)

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi internada na manhã deste sábado (6) no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, com quadro positivo de Covid. Por meio do Twitter, a política afirmou que está com sintomas sob controle e recebe atendimento médico adequado na capital paulista.

“A todas e todos que tiveram contato comigo nos últimos dias, em especial nos casos de aparecerem sintomas, recomenda-se realizar teste Covid”, pediu Marina Silva.

Antes do comunicado, a assessoria de imprensa da ministra confirmou que ela testou positivo para a doença. Por orientação médica, Marina foi encaminhada ao hospital para fazer exames, mas o quadro não é grave e deve ter alta ainda neste sábado (6).

O InCor informou que trata-se de infecção respiratória por coronavírus, com quadro pulmonar simples e sem pneumonia viral. O estado de saúde é estável.

Em boletim médico, o InCor afirmou que “a paciente permanece em observação” aos cuidados de um médico cardiologista, uma infectologista e um pneumologista.

Em março, Marina foi internada em Brasília com sintomas de gripe. Depois de dois dias, a ministra foi liberada “após melhora do quadro clínico e normalização dos parâmetros de exames complementares”, de acordo com boletim médico.

Na época, a assessoria da pasta compartilhou em sua rede social um boletim médico em que a responsável por tratar do caso da ministra se redime pelas informações compartilhadas anteriormente de que Marina estava com um quadro de malária.

Alerta continua

Após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar que a covid não configura mais emergência em saúde pública de importância internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a pandemia ainda não acabou e pediu que as pessoas sigam adotando cuidados contra a doença, especialmente a atualização do esquema vacinal.

“Apesar do fim do estado de emergência, a pandemia ainda não acabou. Tomem as doses de reforço e não deixem de ter o esquema vacinal sempre completo. E o governo federal irá incentivar a saúde, ciência e pesquisa no nosso país. Irá atuar para preservar vidas”, escreveu Lula em uma postagem nas redes sociais.

Na publicação, o presidente lembrou que o Brasil ultrapassou, desde o início da pandemia, a trágica marca dos 700 mil mortos pela covid. Ele também criticou a postura do seu antecessor, Jair Bolsonaro, por ter atrasado a compra de vacinas e estimulado o uso de medicamentos ineficazes contra a doença.

