Ao analisar se o caso era competência do STF, a Procuradoria-Geral da República afirmou que os elementos encontravam indicavam requisitos de lavagem de dinheiro e longa duração no tempo e que a atividade criminosa, induziria à conclusão de que, agora, quando eleita parlamentar, o grupo teria razões para manter os laços estabelecidos.

As posições dos ministros

A questão sobre a competência para autorizar buscas e apreensões em gabinetes de parlamentares ainda não é consenso no STF. E a decisão da semana passada no caso do senador José Serra acabou reacendendo o debate.

Na ocasião, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, suspendeu a medida autorizada pela Justiça Eleitoral atendendo a um pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Na semana anterior, no entanto, a Polícia Federal cumpriu buscas no gabinete do deputado Paulo Pereira (Solidariedade-SP), o Paulinho da Força, também por ordem da Justiça Eleitoral de primeira instância. Como não houve questionamentos na época, os agentes conseguiram vasculhar o escritório.

A Câmara pediu nesta terça ao STF para anular as buscas envolvendo o deputado também sob argumento de que o magistrado de primeira instância não pode determinar as medidas dentro do Congresso.

Em julgamentos e decisões recentes, o ministro Alexandre de Moraes afirma que é competência exclusiva do STF determinar as buscas no Congresso. Já o decano da Corte, Celso de Mello, afirmou que cabe ao Supremo analisar caso a caso.

O ministro Luís Roberto Barroso também indicou que depende da ligação da investigação com o mandato. Segundo o ministro, não é o lugar que tem foro especial, é o investigado que tem foro especial.