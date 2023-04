Política Ministra do Turismo e mais cinco deputados vão à Justiça para sair do União Brasil sem perder o mandato

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Parlamentares entraram com um pedido de desfiliação partidária, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, por suposto assédio. Na foto, a ministra Daniela Carneiro Foto: Assessoria/Divulgação (Foto: Assessoria/Divulgação) Foto: Assessoria/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e outros cinco parlamentares da bancada do União Brasil no Rio de Janeiro pediram para deixar a sigla à Justiça Eleitoral. Os parlamentares entraram com um pedido de desfiliação partidária, no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na quinta-feira (06), sob o argumento de “assédio” por parte da direção nacional.

No pedido, os parlamentares dizem que, já pensando na realização das convenções municipais, tentaram fazer a filiação de eleitores visando o fortalecimento da sigla no Rio de Janeiro, mas foram surpreendidos com o bloqueio de senhas do diretório estadual.

“Inexcusável obstrução política”, citam os deputados. Assinam a ação: Daniela Carneiro, Chiquinho Brazão,, Juninho do Pneu, Marcos Soares, Ricardo Abrão e Dani Cunha. Na ação, os parlamentares também pediram que as desfiliações sejam acompanhadas de decisão pela perda de parte do tempo de TV e do fundo partidário do União Brasil.

E citam que foram insultados e ameaçados, com frases como: “tomara que saia do partido”, “ninguém presta”, “prefiro começar o partido do zero no Rio” e “vou expulsar fulano”.

Os parlamentares também acusam os dirigentes de querer constituir apenas “comissões provisórias formadas por aqueles que lhe forem submissos, visando obter o controle absoluto do Partido.”

No TSE, o processo foi remetido ao gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposenta nesta terça-feira (11). Ao ser questionado se Daniela Carneiro corria o risco de perder a pasta do Turismo, o ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias (PT), afirmou que “a composição do governo depende de entendimento entre líderes e partidos”.

“Cabe ao ministro Padilha estar dialogando. O importante é que se tenha o conjunto de parlamentares, aquela base que foi parte da campanha e outros parlamentares que mesmo não tendo sido base, não compreendem a importância desse momento do Brasil de dar sustentação a um projeto de Brasil”, disse Dias.

Para Wellington Dias, não fragiliza a permanência de Daniela Carneiro no governo a partir da desfiliação do União Brasil. “Ela tem o seu mérito. O conjunto de líderes tem uma relação. Tudo isso vai ser levado em conta.”

O que diz o presidente do União Brasil

O presidente da União Brasil, Luciano Bivar (PE), afirmou que é uma prerrogativa do partido articular com os diretórios uma política única. “Se quer fazer uma política diversa do partido, o partido pode usar dos meios para buscar o alinhamento”.

Segundo Bivar, o problema do Rio é local e o partido não quer interferir, mas o diretório não pode se comportar à revelia da direção nacional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministra-do-turismo-e-mais-cinco-deputados-vao-a-justica-para-sair-do-uniao-brasil-sem-perder-o-mandato/

Ministra do Turismo e mais cinco deputados vão à Justiça para sair do União Brasil sem perder o mandato

2023-04-11