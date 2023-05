Economia Ministro afirma que ainda não sabe como conseguirá chegar à faixa de isenção do Imposto de Renda em R$ 5 mil

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Haddad destacou que, para o ano que vem, provavelmente conseguirá subir a faixa de isenção para pouco mais de R$ 3 mil Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Haddad destacou que, para o ano que vem, provavelmente conseguirá subir a faixa de isenção para pouco mais de R$ 3 mil. (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira (5) que ainda não tem as respostas sobre como conseguirá chegar à faixa de isenção do Imposto de Renda em R$ 5 mil.

Segundo ele, essa foi uma determinação do presidente Lula e “agora, o trabalho do Ministério da Fazenda é viabilizar o que foi pedido, mas é uma tarefa desafiadora”.

O ministro estima que somente elevar a faixa de isenção ao patamar dos R$ 5 mil custaria cerca de R$ 100 bilhões aos cofres públicos. Para reduzir esses gastos, Haddad diz que pode propor uma medida que siga os mesmos moldes da isenção anunciada recentemente, que subiu para o patamar dos R$ 2.640.

Assim, a ideia do ministro é que o governo consiga diminuir a carga tributária de pessoas com salários de até R$ 5 mil com outros tipos de descontos, para além da própria elevação da faixa de isenção.

Haddad destacou que, para o ano que vem, provavelmente conseguirá subir a faixa de isenção do Imposto de Renda para pouco mais de R$ 3 mil, o que seria mais um passo para chegar até o valor determinado pelo presidente Lula.

“O gasto tributário no Brasil chegou a um nível absurdo. Isso está inviabilizando as finanças públicas e está impedindo o País de crescer”, disse ainda o ministro. Segundo ele, “o Brasil só vai crescer com geração de emprego, não com manobras fiscais das empresas”.

Haddad também afirmou que a Receita Federal estará atenta para cobrar as contas de possíveis sonegações por parte de empresas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/ministro-afirma-que-ainda-nao-sabe-como-conseguira-chegar-a-faixa-de-isencao-de-imposto-de-renda-em-r-5-mil/

Ministro afirma que ainda não sabe como conseguirá chegar à faixa de isenção do Imposto de Renda em R$ 5 mil

2023-05-05