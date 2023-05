Rio Grande do Sul Município gaúcho tem a internet mais rápida da Região Sul do País

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Entre as capitais do Sul do País, Porto Alegre possui a conexão mais rápida, com média de 234.86 Mbps. (Foto: Divulgação)

Tucunduva, no Noroeste do Rio Grande do Sul, tem a internet banda larga mais rápida da Região Sul do Brasil. O município registrou velocidade média de 548.31 Mbps no último trimestre, de acordo com o Ranking do Minha Conexão, um dos maiores medidores de velocidade de internet do País.

A cidade de Mandaguaçu (PR) apareceu em segundo lugar, com conexão média de 481.60 Mbps, seguida por Santa Maria do Herval, na Serra Gaúcha, com 448.40 Mbps.

Os dez municípios da Região Sul com melhor internet no trimestre apresentaram medições de ultra velocidade, que é considerada ótima para fazer downloads e uploads, assistir a vídeos de alta resolução e jogar on-line.

As conexões superaram, inclusive, a média de velocidade nacional: o Brasil registrou 196.90 Mbps de banda larga no mesmo período. Já no ranking das capitais do Sul do País, Porto Alegre está na frente, com conexão média de 234.86 Mbps, enquanto Florianópolis (SC) e Curitiba (PR) registraram velocidade de 196.52 Mbps e 177.75 Mbps, respectivamente.

A seguir, veja os dez municípios com melhor internet na Região Sul:

1. Tucunduva (RS): 548.31 Mbps

2. Mandaguaçu (PR): 481.60 Mbps

3. Santa Maria do Herval (RS): 448.40 Mbps

4. Teixeira Soares (PR): 396.06 Mbps

5. Chuí (RS): 379.24 Mbps

6. Nova Veneza (SC): 366.61 Mbps

7. Tapera (RS): 349.43 Mbps

8. Corupá (SC): 331.73 Mbps

9. Ilhota (SC): 330.42 Mbps

10. Morra da Fumaça (SC): 321.23 Mbps

No total, o Minha Conexão analisou 2,7 milhões de testes feitos na plataforma entre janeiro e março deste ano, a fim de manter os consumidores informados sobre as performances de internet dos provedores nas regiões onde moram.

2023-05-05