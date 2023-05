Política Ministro Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal periciar imagens de vandalismo captadas pelas câmeras do Palácio do Planalto

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

A medida foi determinada após o GSI enviar a Moraes as imagens da invasão à sede do governo federal Foto: Reprodução de vídeo

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou que a PF (Polícia Federal) realize, em 30 dias, perícia nas imagens dos atos de vandalismo captadas pelas câmeras do Palácio do Planalto, em Brasília, em 8 de janeiro.

A medida foi determinada na terça-feira (9), após o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República enviar a Moraes as imagens da invasão à sede do governo federal. O material faz parte da investigação que apura a conduta de ex-agentes do GSI durante a contenção dos atos extremistas.

No mês passado, o general Gonçalves Dias pediu demissão da chefia do GSI após imagens divulgadas pela CNN mostrarem o militar e outros funcionários do gabinete dentro do Palácio do Planalto enquanto manifestantes radicais depredavam o local.

