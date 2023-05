Polícia Polícia Federal combate o tráfico internacional de drogas por meio de navios no RS e em mais três Estados

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em 29 de março, a PF e a Marinha apreenderam em Rio Grande, no Litoral Sul gaúcho, 206 quilos de cocaína que estavam no casco de um navio Foto: PF/Divulgação Em 29 de março, a PF e a Marinha apreenderam em Rio Grande, no Litoral Sul gaúcho, 206 quilos de cocaína que estavam no casco de um navio. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), a Operação Diver para combater o tráfico internacional de drogas por meio de navios no Rio Grande Sul, em Santa Catarina, no Espírito Santo e em São Paulo.

Os agentes cumpriram três mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão. As investigações inciaram em 29 de março, após a PF e a Marinha apreenderem em Rio Grande, no Litoral Sul gaúcho, 206 quilos de cocaína que estavam no casco de um navio que tinha como destino o porto de Setúbal, em Portugal.

A droga foi escondida em uma das caixas de mar (sea chest) do navio, que captam água para fazer a refrigeração das máquinas da embarcação. A partir de uma série de diligências, a PF identificou um mergulhador profissional cuja função na organização criminosa da qual faz parte consiste em armazenar as drogas nos navios atracados em terminais portuários brasileiros, assim como retirá-las das caixas de mar, mediante a atividade de mergulho no exterior.

O criminoso, natural do Espírito Santo, foi preso em São Paulo quando embarcava em um voo para a África do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/policia-federal-combate-o-trafico-internacional-de-drogas-por-meio-de-navios-no-rs-e-em-mais-tres-estados/

Polícia Federal combate o tráfico internacional de drogas por meio de navios no RS e em mais três Estados

2023-05-10