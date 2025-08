Política Ministro Alexandre de Moraes reforça ameaça de regime fechado se Bolsonaro descumprir medidas cautelares

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Moraes (D) decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro na segunda-feira Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE Moraes (D) decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro na segunda-feira. (Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE) Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), subiu o tom na decisão de mandar Jair Bolsonaro (PL) para a prisão domiciliar e deixou claro que o descumprimento de qualquer uma das restrições impostas levará o ex-presidente para a prisão preventiva.

“O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal”, afirmou Moraes na decisão que decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro.

Após a determinação, Bolsonaro tem que ficar recolhido na sua casa em Brasília, com o uso de tornozeleira eletrônica, e só pode receber visitas se elas forem autorizadas por Moraes. O ex-presidente já estava proibido de usar o celular e as redes sociais.

No domingo (3), quando apoiadores do ex-presidente realizaram manifestações em várias cidades brasileiras, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o seu pai sentado, com a tornozeleira eletrônica visível, enviando uma mensagem por telefone aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro.

“Boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos. É pela nossa liberdade, estamos juntos. Obrigado a todos, é pela nossa liberdade, pelo nosso futuro, pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos. Valeu!”, disse o ex-presidente, em tom de incentivo aos atos, no viva-voz do telefone de Flávio para o público em Copacabana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-alexandre-de-moraes-reforca-ameaca-de-regime-fechado-se-bolsonaro-descumprir-medidas-cautelares/

Ministro Alexandre de Moraes reforça ameaça de regime fechado se Bolsonaro descumprir medidas cautelares

2025-08-05