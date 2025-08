Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para obras em rodovias estaduais em diferentes regiões do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras e serviços em estradas estaduais em diferentes regiões do Rio Grande do Sul ao longo desta semana.

Os trabalhos, realizados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), incluem modificação de rótulas, construção de interseções e acessos, manutenção asfáltica, pintura, sinalização, roçada, tapa-buracos, limpeza, drenagem e poda. As intervenções podem causar bloqueios temporários de faixas e lentidão.

Na Serra Gaúcha, seguem as obras de modificação da rótula na ERS-115, no km 6, em Igrejinha, além da construção de acesso no km 14 da ERS-235, em Nova Petrópolis, e modificação de rótula na RSC-453, no km 93,8, em Garibaldi.

A ERS-115 recebe obras de manutenção asfáltica e pintura em diferentes pontos. A ERS-235 também passa por serviços de conservação do km 40 ao 74, entre Canela e São Francisco de Paula. Também em São Francisco de Paula, a ERS-020 recebe pintura e sinalização do km 85 ao 95.

No Vale do Taquari, a ERS-129 recebe a construção de uma interseção no km 83, em Muçum, e pintura e sinalização do km 67 ao 126, entre Encantado e Guaporé. A ERS-130 passa por serviços de conservação do km 75 ao 94, entre Arroio do Meio e Encantado.

No Vale do Sinos, as ações incluem manutenção asfáltica na ERS-239, do km 24 ao 28, em Sapiranga, pintura e sinalização do km 73 ao 82, em Rolante, além de conservação do km 13 ao 25, entre Novo Hamburgo e Campo Bom, e do km 43 ao 49, entre Parobé e Taquara.

No Litoral Norte, a ERS-040 recebe manutenção asfáltica entre os km 85 e 86, em Balneário Pinhal, e entre os km 80 e 82, entre Capivari do Sul e Balneário Pinhal. A rodovia também serviços de conservação entre os km 25 e 60, no trecho entre Viamão e Capivari do Sul.

